Juventus | Martusciello | “Milik cercato dai bianconeri lo scorso anno”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “La prossima squadra di Sarri? Non lo so. Questa pandemia ha frenato gli investimenti ed è difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori. Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo benissimo, gli faccio i complimenti perché non è facile.dalla Juve? Sì, faceva parte di un gruppo di calciatori importanti che interessavano al club già nella passata stagione”. Queste le dichiarazioni di Giovanni, ex allenatore dell’Empoli ma soprattutto ex vice di Maurizio Sarri sulla panchina dellanella scorsa stagione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il tecnico ha confermato l’interessamento deiper l’attaccante polacco. SportFace.