Juventus, Alex Sandro trovato positivo al Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) La società della Juventus ha reso noto, con un comunicato ufficiale, che il proprio tesserato, Alex Sandro, è risultato positivo al Covid. Il ragazzo presenta lievi sintomi La vittoria sull'Udinese sembrava aver riportato il sereno in casa Juventus e invece oggi è arrivata la doccia fredda di Alex Sandro positivo al Covid.

