Julian Assange, verdetto a sorpresa nel Regno Unito: negata l’estradizione negli Usa (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giustizia britannica ha respinto l’istanza di estradizione negli Usa di Julian Assange, dove il fondatore australiano di WikiLeaks è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a svelare file riservati americani relativi fra l’altro a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. A emettere il verdetto, a sorpresa rispetto alle attese, è stata la giudice Vanessa Baraitser. Assange, che Oltreoceano rischiava una condanna a 175 anni, sarebbe a rischio di suicidio, ha decretato la giudice. Washington potrà fare appello. Assange verso la scarcerazione su cauzione La giudice, pur negando l’estradizione, si è detta persuasa della «buona fede» degli inquirenti americani e ha respinto le contestazioni della difesa contro i timori di un processo ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giustizia britannica ha respinto l’istanza di estradizioneUsa di, dove il fondatore australiano di WikiLeaks è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a svelare file riservati americani relativi fra l’altro a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. A emettere il, arispetto alle attese, è stata la giudice Vanessa Baraitser., che Oltreoceano rischiava una condanna a 175 anni, sarebbe a rischio di suicidio, ha decretato la giudice. Washington potrà fare appello.verso la scarcerazione su cauzione La giudice, pur negando, si è detta persuasa della «buona fede» degli inquirenti americani e ha respinto le contestazioni della difesa contro i timori di un processo ...

