Julian Assange, verdetto a sorpresa nel Regno Unito: negata l’estradizione. Gli Usa: «Siamo molto delusi» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Buone notizie per il fondatore australiano di WikiLeaks. Il Messico, infatti, ha offerto asilo politico a Julian Assange nel giorno in cui la giustizia britannica ha respinto l’istanza di estradizione negli Usa. A confermarlo sono fonti ufficiali. Allo stato attuale Assange è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a svelare file riservati americani relativi, tra le altre cose, a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Perché il Regno Unito ha detto no all’estradizione Ha fatto discutere il no all’estradizione negli Usa da parte della giustizia britannica. A emettere il verdetto, a sorpresa rispetto alle attese, è stata la giudice Vanessa Baraitser. Assange, che Oltreoceano rischiava una ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Buone notizie per il fondatore australiano di WikiLeaks. Il Messico, infatti, ha offerto asilo politico anel giorno in cui la giustizia britannica ha respinto l’istanza di estradizione negli Usa. A confermarlo sono fonti ufficiali. Allo stato attualeè accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a svelare file riservati americani relativi, tra le altre cose, a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Perché ilha detto no alHa fatto discutere il no alnegli Usa da parte della giustizia britannica. A emettere il, arispetto alle attese, è stata la giudice Vanessa Baraitser., che Oltreoceano rischiava una ...

