“Jessica ha detto sì!”. Capodanno con proposta di matrimonio per il super vip (Di lunedì 4 gennaio 2021) Capodanno decisamente speciale per Marco Verratti che ha deciso di portare la sua bella Jessica Aidi in Marocco. Il centrocampista pescarese ha deciso di scegliere una location da sogno per fare da sfondo a uno dei momenti più belli e intimi per una coppia innamorata. I due hanno trascorso i giorni di festa nella splendida cornice di Marraskesh. In questo modo Verratti si è voluto ricaricare in vista del rientro in campo dopo la pausa natalizia. E in questa occasione ha chiesto la mano della sua bellissima fidanzata. I due si sono conosciuti e innamorati proprio dopo il trasferimento di Marco Verratti a Parigi: il centrocampista della Nazionale – dopo la prima stagione da titolare nel Pescara – ha spiccato il volo mostrando tutte le sue capacità tecniche e atletiche che sono state notate dai dirigenti del Paris Saint Germain che lo hanno blindato con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)decisamente speciale per Marco Verratti che ha deciso di portare la sua bellaAidi in Marocco. Il centrocampista pescarese ha deciso di scegliere una location da sogno per fare da sfondo a uno dei momenti più belli e intimi per una coppia innamorata. I due hanno trascorso i giorni di festa nella splendida cornice di Marraskesh. In questo modo Verratti si è voluto ricaricare in vista del rientro in campo dopo la pausa natalizia. E in questa occasione ha chiesto la mano della sua bellissima fidanzata. I due si sono conosciuti e innamorati proprio dopo il trasferimento di Marco Verratti a Parigi: il centrocampista della Nazionale – dopo la prima stagione da titolare nel Pescara – ha spiccato il volo mostrando tutte le sue capacità tecniche e atletiche che sono state notate dai dirigenti del Paris Saint Germain che lo hanno blindato con ...

Advertising

bibby74 : @SaraCarpi1 @analisboa04 @kralice__ @jessica_hcln @su_cariok Se non avessero detto della storia del libro con tutta… - bibby74 : @analisboa04 @kralice__ @jessica_hcln @su_cariok Hanno detto che era una serie per parlare di violenza delle donne(… - jessica_rigon : RT @meta_moro: Stavo pensando al fatto che in piena pandemia, tutti chiusi in casa, Ermal ci ha detto che avrebbe fatto una diretta con Fab… - anglsinner : @yuhcriied @nvughy jessica ti ho detto che forse non sei così bruttina capisco che non ricevi attenzioni but wow calm down - thatsabbb_ : Ah okay ha già detto che va a letto con Jessica, non mi sono spoilerata niente #Suits -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica detto Marco Verratti, proposta di matrimonio a Jessica Aidi a Capodanno Caffeina Magazine Verratti, proposta di matrimonio a Marrakech: Jessica ha detto sì

Il giocatore del Paris Saint-Germain ha portato la sua dolce metà in Marocco, a Marrakech, in vista del Capodanno. Subito dopo averle chiesto di sposarlo, e aver incassato il sì, Verratti ha postato a ...

Che fine ha fatto Jack Ma? Il miliardario fondatore di Alibaba sarebbe scomparso dopo il giro di vite della Cina nei confronti delle sue società

Si sospetta che il miliardario cinese Jack Ma sia scomparso, secondo quanto riportato da Jessica Yun su Yahoo Finance. Secondo l’articolo, il fondatore di Alibaba e Ant Group non è stato visto in pub ...

Il giocatore del Paris Saint-Germain ha portato la sua dolce metà in Marocco, a Marrakech, in vista del Capodanno. Subito dopo averle chiesto di sposarlo, e aver incassato il sì, Verratti ha postato a ...Si sospetta che il miliardario cinese Jack Ma sia scomparso, secondo quanto riportato da Jessica Yun su Yahoo Finance. Secondo l’articolo, il fondatore di Alibaba e Ant Group non è stato visto in pub ...