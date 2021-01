Italia zona rossa 5 e 6 gennaio, regole per oggi e Epifania (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia torna in zona rossa per gli ultimi 2 giorni delle vacanze natalizie. oggi 5 gennaio e domani tornano in vigore le regole più rigide secondo le misure previste dal decreto Natale. E’ l’ultima porzione del provvedimento che precede la nuova fase, al via il 7 gennaio. Per 48 ore, quindi, ecco la stretta che – oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5 – introduce divieti e restrizioni per i giorni prefestivi e festivi. Gli spostamenti, come è diventata consuetudine nelle ultime 2 settimane, sono consentiti solo per motivi di lavoro, di necessità e di salute e devono essere inseriti nella necessaria autocertificazione (modulo Pdf). Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) L’torna inper gli ultimi 2 giorni delle vacanze natalizie.e domani tornano in vigore lepiù rigide secondo le misure previste dal decreto Natale. E’ l’ultima porzione del provvedimento che precede la nuova fase, al via il 7. Per 48 ore, quindi, ecco la stretta che – oltre al coprifuoco ordinario tra le 22 e le 5 – introduce divieti e restrizioni per i giorni prefestivi e festivi. Gli spostamenti, come è diventata consuetudine nelle ultime 2 settimane, sono consentiti solo per motivi di lavoro, di necessità e di salute e devono essere inseriti nella necessaria autocertificazione (modulo Pdf). Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo ...

