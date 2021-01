Italia zona arancione oggi 4 gennaio. Spostamenti, negozi e autocertificazione: cosa si può fare (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Italia torna arancione dopo un lungo weekend in rosso. oggi, lunedì 4 gennaio, le restrizioni previste da ‘Decreto Natale’ verranno allentate per 24 ore prima della nuova chiusura prevista per il 5 e il 6 gennaio. Un allentamento delle misure restrittive che permette agli Italiani di spostarsi all’interno del proprio Comune liberamente. Sarà infatti possibile circolare all’interno dei confini comunali senza autocertificazione, prevista invece nei giorni in rosso. Come spiegano le FAQ del governo sarà inoltre possibile spostarsi da un comune con meno di 5mila abitanti nell’arco di 30 chilometri: “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’tornadopo un lungo weekend in rosso., lunedì 4, le restrizioni previste da ‘Decreto Natale’ verranno allentate per 24 ore prima della nuova chiusura prevista per il 5 e il 6. Un allentamento delle misure restrittive che permette aglini di spostarsi all’interno del proprio Comune liberamente. Sarà infatti possibile circolare all’interno dei confini comunali senza, prevista invece nei giorni in rosso. Come spiegano le FAQ del governo sarà inoltre possibile spostarsi da un comune con meno di 5mila abitanti nell’arco di 30 chilometri: “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - genovapostnews : Ipotesi Italia “zona rossa” anche nel weekend del 9 e 10, Toti: “Criterio Rt penalizza chi fa più tamponi” - altreconomia : Il GRECO ha chiesto alla #Germania regole più rigide per garantire trasparenza nei processi decisionali e limitare… -