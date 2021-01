Italia Viva contro Giuseppe Conte, possibile crisi di governo alle porte (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei primi giorni dell’anno, Italia Viva ha scatenato il panico in Parlamento parlando dell’ipotesi di una crisi di governo e di un possibile crack della Presidenza Conte. Maria Elena Boschi ha parlato dell’ipotesi che Matteo Renzi decida di staccarsi definitivamente dal Premier Conte per scatenare una crisi di governo che metta il premier in ginocchio, alla vigilia di una campagna vaccinale di massa e nei giorni in cui un nuovo mini-dpcm, valido per i prossimi 7 giorni, ridefinisce le restrizioni per gli Italiani. Diversi sono i punti di tensione tra governo e Italia Viva: in primis Matteo Renzi non ha mai accettato la gestione dei fondi del Recovery fund ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei primi giorni dell’anno,ha scatenato il panico in Parlamento parlando dell’ipotesi di unadie di uncrack della Presidenza. Maria Elena Boschi ha parlato dell’ipotesi che Matteo Renzi decida di staccarsi definitivamente dal Premierper scatenare unadiche metta il premier in ginocchio, alla vigilia di una campagna vaccinale di massa e nei giorni in cui un nuovo mini-dpcm, valido per i prossimi 7 giorni, ridefinisce le restrizioni per glini. Diversi sono i punti di tensione tra: in primis Matteo Renzi non ha mai accettato la gestione dei fondi del Recovery fund ...

Advertising

marcotravaglio : Appello agli elettori Pd: se avete votato per un parlamentare passato a Italia Viva, scrivetegli per dire cosa ne p… - fattoquotidiano : Ora Italia viva usa pure i vaccini per attaccare il governo. Bellanova: “Fare chiarezza sul piano”. Sileri: “Tutti… - fattoquotidiano : Come se, nella sua testa, fossero lui e Italia Viva ad essere sotto ricatto di Giuseppe Conte, Pd e M5S e non il co… - protoromantica : RT @Davide_Magno: @matteorenzi Eh ma se Gallerà è ancora là lo dobbiamo all’unica consigliera regionale di @ItaliaViva, lo sapevi? https://… - Davide_Magno : @matteorenzi Eh ma se Gallerà è ancora là lo dobbiamo all’unica consigliera regionale di @ItaliaViva, lo sapevi? -