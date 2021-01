Italia verso la zona bianca ma non tutti sono d’accordo: “Serve a legittimare la zona rossa” (Di lunedì 4 gennaio 2021) In queste ore si sta parlando molto della “zona bianca”, una nuova possibile classificazione per i comuni Italiani: ecco i dettagli. Una nuova possibilità si fa strada riguardo la classificazione delle “zone” in Italia dopo le festività natalizie. Il paese intero cerca di capire che cosa succederà, come e se ci si potrà spostare e quanto effetto avrà l’inizio della vaccinazione sulla nostra vita di tutti i giorni. In queste ore, la notizia di una nuova zona sta decisamente scaldando gli animi. Tra pareri, fughe di notizie e smentite ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi possibili provvedimenti del Governo. zona bianca: dal 15 Gennaio ecco cosa potrebbe succedere (fonte: web source)La divisione ... Leggi su instanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) In queste ore si sta parlando molto della “”, una nuova possibile classificazione per i comunini: ecco i dettagli. Una nuova possibilità si fa strada riguardo la classificazione delle “zone” indopo le festività natalizie. Il paese intero cerca di capire che cosa succederà, come e se ci si potrà spostare e quanto effetto avrà l’inizio della vaccinazione sulla nostra vita dii giorni. In queste ore, la notizia di una nuovasta decisamente scaldando gli animi. Tra pareri, fughe di notizie e smentite ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi possibili provvedimenti del Governo.: dal 15 Gennaio ecco cosa potrebbe succedere (fonte: web source)La divisione ...

Advertising

euronewsit : Vaccini e polemiche: l'Europa in ordine sparso. In Francia numeri bassi e critiche al governo. L'Italia verso le 10… - ZZiliani : L’Italia è quel paese in cui quando esplode (di solito per caso) uno scandalo di malaffare del potere, e la gente n… - raffaellapaita : Bene il miglioramento dell’Italia sui #vaccini: siamo oltre quota 30.000. Quelli in tabella sono dati di ieri della… - PierSciarra5 : RT @ivocamic: #OpenARMS Avanti tutta verso l'Italia Altri 265 #nullafacenti #clandestini che verranno a farsi i cazzi loro a spese nostre… - Valepresa : In Italia lo chiamiamo piú spesso Recovery Fund, perdendo il senso di responsabilitá verso le nuove generazioni rac… -