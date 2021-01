Italia-Lettonia pallamano: programma, orari, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionale Italiana di pallamano maschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare la Lettonia del gigante Dainis Kristopans, in uno dei match fondamentali per la rincorsa alle Qualificazioni agli Europei 2022. La sfida si svolgerà dunque questo giovedì, 7 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.30, presso il Pala Santa Filomena di Chieti, centro federale della Nazionale, con la diretta televisiva che è affidata a Sky Sport, precisamente sul canale 204 Sky Sport Arena, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il programma della partita e dove vederla in tv e streaming: Qualificazioni Europei pallamano ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionalena dimaschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare ladel gigante Dainis Kristopans, in uno dei match fondamentali per la rincorsa alleagli. La sfida si svolgerà dunque questo giovedì, 7 gennaio 2021, a partire dalle ore 20.30, presso il Pala Santa Filomena di Chieti, centro federale della Nazionale, con la diretta televisiva che è affidata a Sky Sport, precisamente sul canale 204 Sky Sport Arena, ma anche in, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Ildella partita e dove vederla in tv e...

luigivanti : @delorenzigino Caro Gino, a me non interessa cosa succede in Gran Bretagna,in Perù o in Lettonia;io guardo al mio P… - aniramiznat : RT @mazzeoantonio: 2021: LA TURCHIA DI ERDOGAN A CAPO DELLA FORZA DI PRONTO INTERVENTO DELLA NATO. NE FANNO PARTE 6.400 MILITARI DI ALBANIA… - mazzeoantonio : 2021: LA TURCHIA DI ERDOGAN A CAPO DELLA FORZA DI PRONTO INTERVENTO DELLA NATO. NE FANNO PARTE 6.400 MILITARI DI AL… - sportpontino : Qualificazioni EHF EURO 2022: l’Italia al Centro Tecnico Federale di Chieti aspetta la Lettonia. Il Direttore Tecni… - Maracanasport : #PALLAMANO: #ITALIA ASPETTA LA #LETTONIA A #CHIETI #TRILLINI: 'DUE PARTITE LEGATE ALLA VELOCITÀ' @Regione_Abruzzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Lettonia Pallamano, Italia-Lettonia a Chieti per l'EHF Euro 2022 ekuonews.it Italia-Lettonia pallamano: programma, orari, tv, streaming Qualificazioni Europei 2022

Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare la Lettonia del gigante Dainis Kristopans, in uno dei match f ...

Austria batte Germania nella staffetta a squadre. Italia quinta sia in gara che nella generale

Nella Team Relay che chiude il programma del week-end di Coppa del mondo di Koenigssee, Felix Loch dimostra di essere umano e per una volta sbaglia, sbattendo ripetutamente contro le paratie del budel ...

Il nuovo anno inizia col botto per la Nazionale italiana di pallamano maschile, che tornerà in campo il prossimo 7 gennaio, per affrontare la Lettonia del gigante Dainis Kristopans, in uno dei match f ...Nella Team Relay che chiude il programma del week-end di Coppa del mondo di Koenigssee, Felix Loch dimostra di essere umano e per una volta sbaglia, sbattendo ripetutamente contro le paratie del budel ...