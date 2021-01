Italia in prima linea nella grande caccia al "rifiuto" spaziale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Matteo Sacchi Il problema dei detriti in orbita diventa sempre più grave. Si cercano soluzioni Nessuno ci avrebbe mai pensato il 4 ottobre 1957 quando lo Sputnik 1 divenne il primo satellite artificiale messo in orbita dall'uomo (per altro orbita bassa che lo portò ad incenerirsi sull'atmosfera in due mesi e tre settimane). All'epoca lo spazio attorno alla terra era sgombro e deserto, una landa desolata di solitari atomi di idrogeno con qualche piccolo meteorite a rompere la monotonia. Oggi non è più così, nello spazio attorno alla terra sono presenti nugoli di detriti. È il risultato delle migliaia di lanci che si sono susseguiti nel tempo. E già da qualche anno la cosa sta diventando un problema. Si va dai satelliti inattivi sino ai piccolissimi frammenti. In mezzo ci sono anche cose più strane. Tra i detriti si possono contare anche un guanto perduto da Edward White ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Matteo Sacchi Il problema dei detriti in orbita diventa sempre più grave. Si cercano soluzioni Nessuno ci avrebbe mai pensato il 4 ottobre 1957 quando lo Sputnik 1 divenne il primo satellite artificiale messo in orbita dall'uomo (per altro orbita bassa che lo portò ad incenerirsi sull'atmosfera in due mesi e tre settimane). All'epoca lo spazio attorno alla terra era sgombro e deserto, una landa desolata di solitari atomi di idrogeno con qualche piccolo meteorite a rompere la monotonia. Oggi non è più così, nello spazio attorno alla terra sono presenti nugoli di detriti. È il risultato delle migliaia di lanci che si sono susseguiti nel tempo. E già da qualche anno la cosa sta diventando un problema. Si va dai satelliti inattivi sino ai piccolissimi frammenti. In mezzo ci sono anche cose più strane. Tra i detriti si possono contare anche un guanto perduto da Edward White ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia prima Ferie, siringhe inadeguate e poco personale: perché le vaccinazioni vanno a rilento in Italia Il Sole 24 ORE Covid Italia, oltre 118mila le persone vaccinate

Sono 118.554 le persone vaccinate in Italia contro il coronavirus secondo gli ultimi dati aggiornati alle 00.59 del 4 gennaio pubblicati sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid ...

Dayane Mello, le scelte prima del GF Vip: criticato rapporto con la figlia Sofia

Dayane Mello e le difficili selte prima del Grande Fratello Vip: criticato rapporto con la figlia Sofia e le interviste rilasciate in merito.

