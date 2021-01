Italia e Croazia sono pronte a creare le loro zone economiche esclusive (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo aver trovato un accordo lo scorso 18 dicembre a Trieste, il prossimo mese Italia e Croazia ufficializzeranno la demarcazione delle rispettive zone economiche esclusive (Zee) nell’Adriatico. La Slovenia è stata coinvolta come osservatrice, ma non avendo che un limitato sbocco sul mare non ha la possibilità di dichiarare una Zee a sua volta. Come ammesso apertamente dal premier sloveno Janez Janša, Lubiana è stata invitata al vertice di Trieste solo per “il buon cuore” dei due Stati vicini. Non solo gli sloveni non possono rivendicare alcuna Zee, ma lo stesso diritto di accesso delle loro navi alle acque internazionali è ostacolato dalla Croazia – il contenzioso relativo alla Baia di Pirano. Introdotte con la Convenzione Onu sul diritto del mare ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo aver trovato un accordo lo scorso 18 dicembre a Trieste, il prossimo meseufficializzeranno la demarcazione delle rispettive(Zee) nell’Adriatico. La Slovenia è stata coinvolta come osservatrice, ma non avendo che un limitato sbocco sul mare non ha la possibilità di dichiarare una Zee a sua volta. Come ammesso apertamente dal premier sloveno Janez Janša, Lubiana è stata invitata al vertice di Trieste solo per “il buon cuore” dei due Stati vicini. Non solo gli sloveni non posrivendicare alcuna Zee, ma lo stesso diritto di accesso dellenavi alle acque internazionali è ostacolato dalla– il contenzioso relativo alla Baia di Pirano. Introdotte con la Convenzione Onu sul diritto del mare ...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - BobM86 : RT @jacopo_iacoboni: Non è neanche vero che siamo “secondi in Europa”. I dati (in rapporto agli abitanti) dicono: Danimarca Germania eston… - mvdonato : RT @jacopo_iacoboni: Non è neanche vero che siamo “secondi in Europa”. I dati (in rapporto agli abitanti) dicono: Danimarca Germania eston… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Croazia Italia e Croazia sono pronte a creare le loro zone economiche esclusive Linkiesta.it Zagabria, oggi lo speciale in favore dei terremotati

ZAGABRIA. È nella Croazia appena colpita dal terremoto che la coppa del mondo di sci alpino apre il 2021: oggi sul Monte dell'orso, appena fuori Zagabria, lo slalom speciale donne e mercoledì lo slalo ...

Il controllo del Mar AdriaticoItalia e Croazia sono pronte a creare le loro zone economiche esclusive

I due Paesi hanno da poco siglato un accordo storico a Trieste per dividersi le aree dove poter esercitare il diritto di esplorare, conservare e gestire le risorse naturali, biologiche e minerali pres ...

ZAGABRIA. È nella Croazia appena colpita dal terremoto che la coppa del mondo di sci alpino apre il 2021: oggi sul Monte dell'orso, appena fuori Zagabria, lo slalom speciale donne e mercoledì lo slalo ...I due Paesi hanno da poco siglato un accordo storico a Trieste per dividersi le aree dove poter esercitare il diritto di esplorare, conservare e gestire le risorse naturali, biologiche e minerali pres ...