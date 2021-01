Iss: da agosto a settembre nelle scuole il 2% dei focolai (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel periodo tra il 31 agosto e il 27 dicembre 2020 sono stati rilevati 3.173 focolai di Covid-19 in ambito scolastico , il 2% del totale dei focolai segnalati a livello nazionale. E quanto emerge dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel periodo tra il 31e il 27 dicembre 2020 sono stati rilevati 3.173di Covid-19 in ambito scolastico , il 2% del totale deisegnalati a livello nazionale. E quanto emerge dal ...

