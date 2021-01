Iscrizioni Scuola 2021/22 come fare, scadenza e novità: ti aiuta “Iolly”, ecco chi è (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si sono aperte oggi le Iscrizioni a Scuola per l’anno 2021/22: a partire dalle 8 di questa mattina, lunedì 4 gennaio 2021, è possibile fare domanda sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione. Con una novità rispetto agli anni precedenti. Per eseguire la procedura è necessario aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attiva dallo scorso 19 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle Iscrizioni. Chi è in possesso dello SPID – l’identità digitale – potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni. Si ricorda che inoltrare per primi la domanda non dà priorità di accoglimento da parte della Scuola. Leggi anche >> Covid, focolaio in Scuola materna ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Si sono aperte oggi leper l’anno/22: a partire dalle 8 di questa mattina, lunedì 4 gennaio, è possibiledomanda sulla pagina dedicata del Ministero dell’Istruzione. Con unarispetto agli anni precedenti. Per eseguire la procedura è necessario aver effettuato la preventiva registrazione al portale, attiva dallo scorso 19 dicembre 2020 e per tutto il periodo delle. Chi è in possesso dello SPID – l’identità digitale – potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni. Si ricorda che inoltrare per primi la domanda non dà priorità di accoglimento da parte della. Leggi anche >> Covid, focolaio inmaterna ...

MIsocialTW : Pronti per iscrivervi al prossimo anno scolastico 2021/2022? Le domande potranno essere effettuate da domani, lune… - ilSicilia : #Cronaca #iscrizione Scuola, al via le iscrizioni online all’anno 2021/22: ecco come fare domanda… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Da oggi al via le #iscrizioni on line al primo anno delle scuole trentine di ogni ordine e grado. Qui i particolari. #s… - GrossetoNotizie : Aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia: come presentare domanda - NotizieAbruzzo : Scuola, al via le iscrizioni online: ecco come fare -