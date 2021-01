Irene Righetti, 19 anni, stroncata dalla malattia in soli quindici giorni (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giovanissima Irene Righetti, studentessa 19enne di Torreglia – Padova – se ne è andata in soli quindici giorni. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi sotto diversi aspetti. Ma, per alcune famiglie, alle preoccupazione per il Covid, per le restrizioni e la crisi economica, si sono aggiunte altre disgrazie ancora peggiori. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giovanissima, studentessa 19enne di Torreglia – Padova – se ne è andata in. Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi sotto diversi aspetti. Ma, per alcune famiglie, alle preoccupazione per il Covid, per le restrizioni e la crisi economica, si sono aggiunte altre disgrazie ancora peggiori. L'articolo proviene da Leggilo.org.

