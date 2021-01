Io & Marley | tutti i cani utilizzati nel film e il commento dell' addestratore

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) David Frankel, il regista di Io, e Larry Madrid, undidi Hollywood, hanno parlato dele degli animali. Ci sono voluti ben 22di varie dimensioni, età e temperamento per girare Iodel 2008 diretto da David Frankel. Larry Madrid, celebredidi Hollywood, ha parlato estensivamente degli animali'addestramento che hanno ricevuto in una recente intervista. "Ci vogliono moltiper riuscire a realizzare una rappresentazione multiforme e realistica di un singolo cane per le riprese di un." Ha spiegato Madrid, ...