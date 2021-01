Innovazione e tradizione didattica, possono convivere: no alla pedagogia sottrattiva, sì a quella additiva (Di lunedì 4 gennaio 2021) I corsi e i ricorsi storici della pedagogia sono un segnale di fermento, di vivacità e interesse per la scuola. Tanti docenti vivono, però, con difficoltà i cambiamenti improvvisi di metodologie o di paradigma che minano le loro sicurezze in aula. Noi pensiamo che l’Innovazione e la tradizione possano convivere e generare sinergie inaspettate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) I corsi e i ricorsi storici dellasono un segnale di fermento, di vivacità e interesse per la scuola. Tanti docenti vivono, però, con difficoltà i cambiamenti improvvisi di metodologie o di paradigma che minano le loro sicurezze in aula. Noi pensiamo che l’e lapossanoe generare sinergie inaspettate. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Innovazione e tradizione didattica, possono convivere: no alla pedagogia sottrattiva, sì a quella additiva - IsaraGorra : RT @SforzaFogliani: Questa mattina alle 12,45 tutto il personale della Banca si collegherà in video con l’Amministrazione e la Direzione ge… - ScuoleCefaRoma : Buon anno! Tra i tanti del 2021 i 40 anni delle Scuole CEFA simbolo di #dedizione, #impegno e #costanza nella reali… - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Questa mattina alle 12,45 tutto il personale della Banca si collegherà in video con l’Amministrazione e la Direzione ge… - FlashEnnio : Dove porta l’innovazione? Gli albori delle tecnologie Non sono certo un nostalgico della “sana e antica tradizione”… -

Ultime Notizie dalla rete : Innovazione tradizione Formaggi, dalla tradizione all'innovazione – Ruminantia – Web Magazine del mondo dei Ruminanti Ruminantia Empoli, il Covid non ferma il progetto del nuovo teatro civico

La sindaca Barnini: "Lo immaginiamo vicino all'Arno, aperto su un parco della musica e delle arti che comprenda anche il nostro vecchio Palazzo delle ...

A Natale e Capodanno la buona tavola è cresciuta del 20 per cento

Nello specifico ad andare molto bene sono stati i prodotti del territorio e i vini di alta qualità. Il pesce ha avuto forti richieste e per il cenone.

La sindaca Barnini: "Lo immaginiamo vicino all'Arno, aperto su un parco della musica e delle arti che comprenda anche il nostro vecchio Palazzo delle ...Nello specifico ad andare molto bene sono stati i prodotti del territorio e i vini di alta qualità. Il pesce ha avuto forti richieste e per il cenone.