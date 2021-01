Ingv | pannelli solari e impianti di depurazione | la sede irpina sarà total green

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Si è appena conclusa l’installazione di un impianto fotovoltaico presso laIrpinia dell’a Grottaminarda che, con una potenzae di 60 KWp, azzererà i consumi energetici dellaper un intero semestre, con un abbattimento di CO2e verso l’ambiente pari a circa 45.000 kg. L’impianto, posizionato sul tetto della, è costituito da 170monocristallini che attuano un meccanismo di cessione dell’energia del tipo “scambio sul posto”, una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il progetto, in linea con le indicazioni dell’Accordo di Parigi sul clima ...