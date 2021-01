Infortunio Pussetto: trauma distorsivo con interessamento del crociato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Infortunio Pussetto: tegola per l’Udinese e per il calciatore argentino che subito un trauma distorsivo con interessamento del crociato Tegola per Ignacio Pussetto e l’Udinese. Come riporta il comunicato ufficiale del club friulano, il giocatore argentino ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio con interessamento del legamento crociato. «Udinese Calcio comunica che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore. Il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021): tegola per l’Udinese e per il calciatore argentino che subito uncondelTegola per Ignacioe l’Udinese. Come riporta il comunicato ufficiale del club friulano, il giocatore argentino ha riportato unal ginocchio condel legamento. «Udinese Calcio comunica che, in seguito alal ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacioè stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’del legamentoanteriore. Il ...

