Incidente in auto, 18enne muore assiderato: Google Maps sotto accusa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Google Maps sotto accusa per la morte di un 18enne , rimasto bloccato dopo un Incidente a -45°C , su una strada consigliata dal navigatore del colosso di Mountain View. La tragedia è avvenuta un mese ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021)per la morte di un, rimasto bloccato dopo una -45°C , su una strada consigliata dal navigatore del colosso di Mountain View. La tragedia è avvenuta un mese ...

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sull'Appia al km 78, nel comune di Latina. Due auto per cause da ...

È morto Aitor Gandiaga, il giovane calciatore dell’Athletic Bilbao ha perso la vita in un incidente stradale

Il calciatore Aitor Gandiaga è morto a 23 anni in un incidente stradale, avvenuto domenica 3 gennaio. La giovane promessa dell’Athletic Bilbao si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus n ...

