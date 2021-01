In Veneto le scuole superiori saranno chiuse fino al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella tarda mattinata di oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato un’ordinanza per cui le scuole superiori venete resteranno chiuse fino al prossimo 31 gennaio. Durante un intervento in diretta trasmesso su Facebook, Zaia ha spiegato che le Leggi su ilpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella tarda mattinata di oggi il presidente del, Luca Zaia, ha firmato un’ordinanza per cui levenete resterannoal prossimo 31. Durante un intervento in diretta trasmesso su Facebook, Zaia ha spiegato che le

Advertising

capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - petergomezblog : Veneto e Friuli rimandano la riapertura delle scuole al 31 gennaio: “Rimaniamo in didattica a distanza, troppi risc… - TgrVeneto : In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale… - valy_s : Il #FVG si accoda al #Veneto: NO riapertura scuole, DAD fino al 31 gennaio. I governatori di cdx uniti nel fare più… - DianaLanciotti : RT @valy_s: #COVID19 Ordinanza @zaiapresidente : il #Veneto NON riapre le scuole superiori, c’è il CONTAGIOHHH, la curvah, la variante ing… -