In Veneto continua l’emergenza, Zaia: “Scuole riaprono il 31 gennaio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) continua senza sosta l’emergenza in Veneto che non rispetterà la riapertura concordata delle Scuole per il 7. Luca Zaia (Facebook)Ancora troppi casi, ancora poche certezze, anche se i contagi sembrano diminuire rispetto alle scorse settimane. Il Veneto fa storia a se, diversamente da quanto accade nella quasi totalità delle regioni italiane. Il nord del paese soffre ancora pesantemente l’emergenza, una situazione paradossale, se si considera che regioni come il Veneto, nella famosa suddivisione in zone colorate, ha sempre occupato quella con minore livello di criticità. Il governatore Luca Zaia, ha quindi confermato che le Scuole superiori riapriranno il prossimo 31 gennaio, non ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021)senza sostainche non rispetterà la riapertura concordata delleper il 7. Luca(Facebook)Ancora troppi casi, ancora poche certezze, anche se i contagi sembrano diminuire rispetto alle scorse settimane. Ilfa storia a se, diversamente da quanto accade nella quasi totalità delle regioni italiane. Il nord del paese soffre ancora pesantemente, una situazione paradossale, se si considera che regioni come il, nella famosa suddivisione in zone colorate, ha sempre occupato quella con minore livello di criticità. Il governatore Luca, ha quindi confermato che lesuperiori riapriranno il prossimo 31, non ...

Advertising

zaynmalikicarus : ok fa quello che ho capito in veneto si continua con la dad LE CANDELE HANNO FUNZIONATO - Martina56858677 : @matteosalvinimi Qui in Veneto superiori chiuse per ora fino 31 gennaio si continua con dad. - biagiokomazgeda : @liveasyouwantt boh devi vedere perché in veneto è fino al 31 dad e invece valle d’aosta dal 7 scuola quindi continua a cercare in internet - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! METEO VENETO – Continua il maltempo sulla regione - lapiazzaweb : Insieme all’associazione dei commercianti Maerne Viva e ai titolari di 4 negozi della zona, ACQUE NOVE associazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto continua Scuola, le ordinanze di Veneto e Friuli: "Dad fino al 31 gennaio" la Repubblica Neve in montagna: Zaia avvia le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi

«Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. «Da varie aree – aggiunge Zaia – giungono notizie di gravissimi disagi e vari danni a strade, infrastrutture e edifici.

Scuole chiuse in Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutto gennaio: Regioni contro il Governo

Ufficiale: in Veneto e in Friuli Venezia Giulia scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio 2021. Le Regioni si muovono contro il Governo Conte, convinte che non esistono le condizioni per un ritorno i ...

«Le procedure per la dichiarazione dello Stato di Crisi sono già state avviate. «Da varie aree – aggiunge Zaia – giungono notizie di gravissimi disagi e vari danni a strade, infrastrutture e edifici.Ufficiale: in Veneto e in Friuli Venezia Giulia scuole superiori chiuse fino al 31 gennaio 2021. Le Regioni si muovono contro il Governo Conte, convinte che non esistono le condizioni per un ritorno i ...