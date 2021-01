In Premier pensano di squalificare i giocatori che non rispettano le regole anti-Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le feste di Natale come un fallaccio da dietro, o come un’offesa all’arbitro. Le regole anti-Covid potrebbero entrare a far parte del regolamento del calcio inglese: è come se in Italia Osimhen – un nome a caso – venisse squalificato dal Giudice sportivo dopo essere stato beccato a festeggiare il suo compleanno senza mascherina. Agli organi di governo del calcio inglese – scrive il Telegraph – è stato detto di iniziare a squalificare i giocatori per aver infranto le restrizioni imposte dal governo, dopo che sette stelle della Premier League sono state sorprese a organizzare party di Natale “illegali”. In Inghilterra, tra l’altro, la situazione epidemica è gravissima: il sistema sanitario è al collasso. Al termine di una settimana in cui tre partite della Premier League ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le feste di Natale come un fallaccio da dietro, o come un’offesa all’arbitro. Lepotrebbero entrare a far parte del regolamento del calcio inglese: è come se in Italia Osimhen – un nome a caso – venisse squalificato dal Giudice sportivo dopo essere stato beccato a festeggiare il suo compleanno senza mascherina. Agli organi di governo del calcio inglese – scrive il Telegraph – è stato detto di iniziare aper aver infranto le restrizioni imposte dal governo, dopo che sette stelle dellaLeague sono state sorprese a organizzare party di Natale “illegali”. In Inghilterra, tra l’altro, la situazione epidemica è gravissima: il sistema sanitario è al collasso. Al termine di una settimana in cui tre partite dellaLeague ...

Advertising

napolista : In #Premier pensano di squalificare i giocatori che non rispettano le regole anti-Covid Dopo i casi i giocatori “be… - PoveraMa : @RBallabeni @carloemme50 @LianaCiccina è qui che ti sbagli...io sono del PD e come me ce ne sono tantissimi che la… - GianniPulito : @dorinileonardo Non cambierebbe gran ché comunque. Il Premier è vincolato alle bizze di chi lo appoggia, e qui tutt… - AlighieriEl : @g_dimarzo @AlbertoLaudati @FrancescoOrdine per il genoa corretto. per l'az e il Benevento non hai risposto Per qu… - FFantoccoli : RT @ilgiornale: Secondo un sondaggio due italiani su tre pensano che il premier Conte non sappia governare. Anche tra gli elettori di Pd e… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier pensano In Premier pensano di squalificare i giocatori che non rispettano le regole anti-Covid ilnapolista In Premier pensano di squalificare i giocatori che non rispettano le regole anti-Covid

Agli organi di governo del calcio inglese – scrive il Telegraph – è stato detto di iniziare a squalificare i giocatori per aver infranto le restrizioni imposte dal governo, dopo che sette stelle della ...

Covid, Ancelotti: "In Premier il momento è molto difficile"

(ANSA) – ROMA, 04 GEN – "E’ un momento molto difficile in Premier e in tutta l’Inghilterra. C’è stato un forte aumento dei casi e il calcio ne ha sofferto. Ci sono stati anche degli episodi di neglige ...

Agli organi di governo del calcio inglese – scrive il Telegraph – è stato detto di iniziare a squalificare i giocatori per aver infranto le restrizioni imposte dal governo, dopo che sette stelle della ...(ANSA) – ROMA, 04 GEN – "E’ un momento molto difficile in Premier e in tutta l’Inghilterra. C’è stato un forte aumento dei casi e il calcio ne ha sofferto. Ci sono stati anche degli episodi di neglige ...