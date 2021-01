In Italia oltre 150mila i vaccinati, usato il 30% delle dosi (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 04 GEN - Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino anti Covid in Italia, pari al 31,3% rispetto alle dosi ad oggi arrivate. La Regioni con la percentuale più alta ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA, 04 GEN - Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino anti Covid in, pari al 31,3% rispetto allead oggi arrivate. La Regioni con la percentuale più alta ...

Covid: In Italia oltre 150mila vaccinati, usate 30% dosi

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino anti Covid in Italia, pari al 31,3% rispetto alle dosi ad oggi arrivate. La Regioni con la percentuale più ...

