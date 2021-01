In Italia 118.554 persone vaccinate contro il Covid (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Sono 118.554 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia. Il dato è aggiornato alle 00:59 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 105.740 operatori sanitari, 6.173 unita' di personale non sanitario e 6.634 ospiti di Rsa. Leggi su agi (Di lunedì 4 gennaio 2021) AGI - Sono 118.554 lefinorailin. Il dato è aggiornato alle 00:59 di oggi ed è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 105.740 operatori sanitari, 6.173 unita' di personale non sanitario e 6.634 ospiti di Rsa.

Ammontano a 118.554 le dosi di vaccino anti-Covid già somministrate in Italia. E' quanto emerge dal report vaccini sul sito del ministero della Salute. Si tratta, in particolare, di 71.104 donne e 47.

