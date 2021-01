In Gran Bretagna iniettata la prima dose di vaccino AstraZeneca: chi è il primo vaccinato (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' un uomo di 82 anni, Brian Pinker , a ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca-Oxford contro il coronavirus . Nel Regno Unito è iniziata oggi la somministrazione del farmaco, che si aggiunge ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' un uomo di 82 anni, Brian Pinker , a ricevere ladel-Oxford contro il coronavirus . Nel Regno Unito è iniziata oggi la somministrazione del farmaco, che si aggiunge ...

E' un uomo di 82 anni, Brian Pinker, a ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca-Oxford contro il coronavirus. Nel Regno Unito è iniziata oggi la somministrazione del farmaco, che ...

