In Gran Bretagna i giudici negano estradizione in Usa di Assange. Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) In Gran Bretagna i giudici negano estradizione in Usa di Assange Londra, 4 gen. (askanews) – Urlano di gioia i sostenitori del fondatore di Wikileaks, Julian Assange, dopo che un tribunale britannico ha negato la sua estradizione negli Stati Uniti a causa di problemi di salute mentale. Lo ha deciso la giudice Vanessa Baraitser secondo cui Assange, attualmente in carcere nella prigione di massima sicurezza di Belmarhs, nel Sudest di Londra, “è un uomo depresso, talvolta disperato”, con pensieri suicidi; la detenzione negli Stati Uniti prevederebbe condizioni troppo restrittive che eliminerebbero i contatti col mondo esterno ad un uomo mentalmente e fisicamente provato. Gli Stati Uniti accusano il 49enne Assange di ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) Inin Usa diLondra, 4 gen. (askanews) – Urlano di gioia i sostenitori del fondatore di Wikileaks, Julian, dopo che un tribunale britannico ha negato la suanegli Stati Uniti a causa di problemi di salute mentale. Lo ha deciso la giudice Vanessa Baraitser secondo cui, attualmente in carcere nella prigione di massima sicurezza di Belmarhs, nel Sudest di Londra, “è un uomo depresso, talvolta disperato”, con pensieri suicidi; la detenzione negli Stati Uniti prevederebbe condizioni troppo restrittive che eliminerebbero i contatti col mondo esterno ad un uomo mentalmente e fisicamente provato. Gli Stati Uniti accusano il 49ennedi ...

Advertising

HuffPostItalia : La Gran Bretagna rifiuta l'estradizione di Assange in Usa - HuffPostItalia : Nuovo picco di casi Covid in Gran Bretagna. Johnson pronto ad annunciare una nuova stretta - MediasetTgcom24 : Covid, la Gran Bretagna verso un nuovo lockdown nazionale - saydatempestini : RT @blessinghazza: ho appena scoperto che il boss delle cerimonie viene trasmesso anche in gran bretagna (my crazy italian wedding), ecco o… - Rep_Salute : Covid, la variante sudafricana adesso fa paura: La Gran Bretagna chiude i voli con il paese. Il timore è che questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Covid, diretta: Gran Bretagna e Germania verso lockdown, la Scozia chiude. Dubbi vaccino per variante sudafricana Il Messaggero Covid, altri 58.784 casi in Gran Bretagna: nuovo picco giornaliero

Nuovo picco giornaliero di contagi da Covid-19 in Gran Bretagna, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano quota 58.784 (su quasi 430mila tamponi). Il dato, che si accompagna alla conferma di un ...

Gran Bretagna, nuovo record di casi (58.784): Johnson pronto ad annunciare lockdown

Nuovo record giornaliero di contagi da Covid nel Regno Unito, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano oggi quota 58.784 su un numero di tamponi salito ieri a quasi 430.000. l ...

Nuovo picco giornaliero di contagi da Covid-19 in Gran Bretagna, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano quota 58.784 (su quasi 430mila tamponi). Il dato, che si accompagna alla conferma di un ...Nuovo record giornaliero di contagi da Covid nel Regno Unito, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano oggi quota 58.784 su un numero di tamponi salito ieri a quasi 430.000. l ...