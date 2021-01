In consegna domani altre 470mila dosi del vaccino Pfizer. E’ la seconda tranche delle spedizioni settimanali destinate all’Italia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arriveranno oggi in Italia e saranno consegnate domani altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer -Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica ai 294 punti di somministrazione indicati dalle Regioni e dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, come era già avvenuto per il precedente stock inviato la scorsa settimana all’Italia. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Arriveranno oggi in Italia e sarannotedeldella-Biontech. Si tratta dellaal nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni didi vaccini anti-Covid. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica ai 294 punti di somministrazione indicati dalle Regioni e dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, come era già avvenuto per il precedente stock inviato la scorsa settimana. L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

IoCivico : RT @fcolarieti: In consegna domani altre 470mila dosi del vaccino Pfizer. E’ la seconda tranche delle spedizioni settimanali destinate all’… - fcolarieti : In consegna domani altre 470mila dosi del vaccino Pfizer. E’ la seconda tranche delle spedizioni settimanali destin… - ercazzaronero : RT @Cartabellotta: Domani #Pfizer consegna altre 470 mila dosi #vaccino Speriamo trovino posto in frigo Visto che stamattina ne avevamo 3… - g_zerbato : RT @Cartabellotta: Domani #Pfizer consegna altre 470 mila dosi #vaccino Speriamo trovino posto in frigo Visto che stamattina ne avevamo 3… - 73Orlando73 : RT @Cartabellotta: Domani #Pfizer consegna altre 470 mila dosi #vaccino Speriamo trovino posto in frigo Visto che stamattina ne avevamo 3… -