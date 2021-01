In arrivo già stasera un nuovo decreto legge: zona arancione o rossa fino al 15 gennaio, poi... (Di lunedì 4 gennaio 2021) A quanto pare non ci sarà nessun libera tutti e non si tornerà, almeno non da subito, allo status quo ante Natale, ovvero alla divisione delle regioni per colore. Il governo è al lavoro per varare un ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) A quanto pare non ci sarà nessun libera tutti e non si tornerà, almeno non da subito, allo status quo ante Natale, ovvero alla divisione delle regioni per colore. Il governo è al lavoro per varare un ...

