Impianti sciistici: rinviata la riapertura, nuove regole per poter organizzare skypass, prenotazioni e funivie (Di lunedì 4 gennaio 2021) La riapertura degli Impianti sciistici che era prevista il 7 è stata rimandata al 18 gennaio. Servono nuove regole per funivie, skypass e per gestire le prenotazioni. Lo ha deciso il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un’ordinanza per rimandare di 11 giorni la riapertura a causa dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni. Rinvio della riapertura Erano state le stesse regioni e province autonome a chiedere un rinvio della riapertura in vista di nuove guide e regole espresse dal Comitato tecnico Scientifico. Lo stesso Comitato ha già fornito nuove linee guide e ha spiegato “Nell’ottica della loro ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladegliche era prevista il 7 è stata rimandata al 18 gennaio. Servonopere per gestire le. Lo ha deciso il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un’ordinanza per rimandare di 11 giorni laa causa dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni. Rinvio dellaErano state le stesse regioni e province autonome a chiedere un rinvio dellain vista diguide eespresse dal Comitato tecnico Scientifico. Lo stesso Comitato ha già fornitolinee guide e ha spiegato “Nell’ottica della loro ...

Advertising

MinisteroSalute : ?? L'apertura degli impianti sciistici è stata differita al prossimo lunedì 18 gennaio, secondo l'ordinanza firmata… - anna30048679 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: gli impianti sciistici non riapriranno prima del 18 gennaio L'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Speranz… - QuotidianPost : Impianti sciistici: rinviata la riapertura, nuove regole per poter organizzare skypass, prenotazioni e funivie… - AnnamariaBiello : @lucamigliosi @TgLa7 Non riapre le scuole proprio perché riapre gli impianti sciistici?? - legiaa_ : Il 7 riaprono le scuole, il 18 gli impianti sciistici, l’hanno chiamata #zonabianca perché sarà il colore della fac… -