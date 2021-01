Impianti sciistici, dagli skipass alle funivie: le nuove regole per poter riaprire (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro Roberto Speranza con un'ordinanza ha rimandato di 11 giorni la fine del blocco alle piste da sci, a causa del nuovo aumento di contagi. Fino al 18 gennaio, quindi, gli Impianti rimarranno chiusi. Ora i gestori aspettano un protocollo preciso. Il Cts ha già dato le indicazioni da seguire: ecco quali sono Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il ministro Roberto Speranza con un'ordinanza ha rimandato di 11 giorni la fine del bloccopiste da sci, a causa del nuovo aumento di contagi. Fino al 18 gennaio, quindi, glirimarranno chiusi. Ora i gestori aspettano un protocollo preciso. Il Cts ha già dato le indicazioni da seguire: ecco quali sono

MinisteroSalute : ?? L'apertura degli impianti sciistici è stata differita al prossimo lunedì 18 gennaio, secondo l'ordinanza firmata… - SkyTG24 : Impianti sciistici, dagli skipass alle funivie: le nuove regole per poter riaprire - gCtnzz : @isola_mar @CdT_Online Fare come gli altri cantoni? O altre nazioni? Aver paura di prendere decisioni non ci aiuta.… - DanicWasTaken : @SaracomemeSara Non credo... Gli impianti sciistici sono chiusi... Mi eclisso ?? - alerolli80 : Dopo le dichiarazioni di #Gallera valuterei l'opzione di vaccinare durante le code agli impianti sciistici x permet… -