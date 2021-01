Immobile, il punto fermo della Lazio (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’unica certezza che la Lazio possiede in questo momento porta il nome di Ciro Immobile. Il giocatore è la garanzia alla quale i biancocelesti si aggrappano. Anche ieri contro il Genoa non ha sbagliato il rigore e la sua prestazione è risultata più che buona. Purtroppo il vantaggio guadagnato sui rossoblu è stato poi reso vano dal gol di Destro al 58esimo. Inzaghi e la squadra devono trovare una soluzione per risollevarsi. Immobile? Da solo non può fare tutto Il punto fermo nella zona offensiva della Lazio è Ciro Immobile che in qualsiasi partita affronti non delude mai il mister e nemmeno i tifosi. Assist, passaggi vincenti o il più delle volte gol segnati, hanno fatto di lui l’idolo della piazza. Purtroppo un solo giocatore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’unica certezza che lapossiede in questo momento porta il nome di Ciro. Il giocatore è la garanzia alla quale i biancocelesti si aggrappano. Anche ieri contro il Genoa non ha sbagliato il rigore e la sua prestazione è risultata più che buona. Purtroppo il vantaggio guadagnato sui rossoblu è stato poi reso vano dal gol di Destro al 58esimo. Inzaghi e la squadra devono trovare una soluzione per risollevarsi.? Da solo non può fare tutto Ilnella zona offensivaè Ciroche in qualsiasi partita affronti non delude mai il mister e nemmeno i tifosi. Assist, passaggi vincenti o il più delle volte gol segnati, hanno fatto di lui l’idolopiazza. Purtroppo un solo giocatore ...

