"Immaginate per me le guerre del futuro". Quando gli scrittori anticipano la storia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Macron ingaggia fumettisti e sceneggiatori di fantascienza. L'obiettivo: prevedere gli scenari bellici tra il 2030 e il 2060 Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Macron ingaggia fumettisti e sceneggiatori di fantascienza. L'obiettivo: prevedere gli scenari bellici tra il 2030 e il 2060

Advertising

ShooterHatesYou : Immaginate vostro figlio muoia in una sparatoria mentre voi lo credete al sicuro a scuola. Immaginate la vostra vi… - holy_ot7 : RT @tommizeta_: Ma voi immaginate quanto sarà felice Croccantino quando volerà quell'aereo per il quartetto e il suo nome sarà in mezzo a q… - itsGygyyx : RT @bbbtalk: Piccola indiscrezione serale per i #Prelemi. I gruppi di Pier stanno facendo un lavoro fantastico per Giulia, più di quanto im… - Pazzocriminale_ : Chiudete un attimo gli occhi. Solo un attimo. Non ho detto per sempre. E immaginate che i rigori che hanno dato al… - aur24 : RT @tommizeta_: Ma voi immaginate quanto sarà felice Croccantino quando volerà quell'aereo per il quartetto e il suo nome sarà in mezzo a q… -