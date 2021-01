Il Tuttofare | trama | trailer e cast del film

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè ilche Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Andrà in onda alle 21:25 circa ed è diretto da Valerio Attanasio. Il genere è commedia ed è con Sergioellitto. Lade Ilci parla di Antonio Bonocore, un assistente legale alle dipendenze di un avvocato di grande fama. Nonostante la sua ambizione, l’uomo si troverà di fronte a un bivio: sposare una donna solo per farle avere la cittadinanza oppure mantenere fede alla propria integrità morale? Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ile ilcompleto. Il, laAntonio Bonocore lavora senza sostaper lo studio legale di Toti Bellastella, un avvocato di grande fama e professore universitario di ...