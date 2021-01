Il tuttofare | trama e curiosità sulla commedia italiana del 2018

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilandrà in onda questa sera, alle ore 21.25, su Rai Uno. La pellicola delrientra nellae ha tra gli attori protagonisti Sergio Castellitto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film. Il, trailer, cast eIlè unauscita nelle sale il 19 aprile. Ha una durata di 96 minuti. Nel film, Antonio Bonocore è un giovane che vuole fare praticantato per diventare avvocato. Sembra aver trovato la sua opportunità nello studio di Salvatore Bellastella. Quello che il ragazzo non sa, però, è che il prestigioso studio legale in realtà appartiene alla moglie dell’uomo e non a lui. Il ragazzo si ...