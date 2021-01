Il tuttofare streaming e diretta tv | dove vedere il film

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Questa sera, 4 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda – in prima serata tv – ilIl, divertente commedia del 2018 con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci, esordio alla regia dello sceneggiatore Valerio Attanasio. La trama delè ispirata a “Lazarillo de Tormes”, romanzo picaresco di autore ignoto che racconta le avventure di un giovane vagabondo nella Spagna del XVI secolo. Il protagonista è qui però un praticante legale, assistente del principe del foro Toti Bellastella. Nella speranza di ottenere un contratto fa davvero di tutto, ma non è mai abbastanza e le richieste del professore arriveranno a toccare profondamente la sfera personale del giovane. Masarà possibileIlintv e live ...