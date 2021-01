Il tuttofare, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sul film in onda su Rai 1 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il tuttofare: è questo il film che stasera, lunedì 4 gennaio, andrà in onda su Rai 1 in prima serata. La pellicola del 2018, diretta da Valerio Attanasio, trae ispirazione letteraria nel Lazarillo de Tormes (1554), il primo romanzo picaresco di autore ignoto, che narra le vicende di un giovane vagabondo disposto a utilizzare mezzi leciti (ma non solo) per sopravvivere nella Spagna del XVI secolo, Paese piegato e sconvolto da una grave crisi economica. Appuntamento, dunque, da non perdere per questa sera su Rai 1 subito dopo il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti. Il tuttofare, stasera in tv: trama e cast Ecco qualche anticipazione sulla trama. Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il: è questo ilche, lunedì 4 gennaio, andrà insu Rai 1 in prima serata. La pellicola del 2018, diretta da Valerio Attanasio, trae ispirazione letteraria nel Lazarillo de Tormes (1554), il primo romanzo picaresco di autore ignoto, che narra le vicende di un giovane vagabondo disposto a utilizzare mezzi leciti (ma non solo) per sopravvivere nella Spagna del XVI secolo, Paese piegato e sconvolto da una grave crisi economica. Appuntamento, dunque, da non perdere per questa sera su Rai 1 subito dopo il consueto appuntamento con I Soliti Ignoti. Ilin tv:Ecco qualche anticipazione sulla. Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora – ...

