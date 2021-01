Il Tg2 dedica solo 15 secondi sul tentativo di Trump di truffare le elezioni in Geogia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Poco importa se la notizia ha fatto il giro del mondo imponendosi sulla prima pagina di tv e giornali di ogni latitudine, al Tg2 delle 13 Trump disperato che prova ad imbrogliare i risultati ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Poco importa se la notizia ha fatto il giro del mondo imponendosi sulla prima pagina di tv e giornali di ogni latitudine, al Tg2 delle 13disperato che prova ad imbrogliare i risultati ...

Sullo scandaloso audio che ha fatto il giro del mondo e che potrebbe spingere i democratici a chiedere la messa in stato d'accusa una notizietta. La protesta di Anzaldi ...

