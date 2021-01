Il segreto torna il 10 gennaio 2021 | le anticipazioni delle nuove puntate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando tornerà in onda Il? Come vi abbiamo detto ieri, Ilin onda con ledal 10. E quindi possiamo raccontarvi quello che accadrà a Puente Viejo. Abbiamo lasciato Rosa e Adolfo in viaggio di nozze mentre Marta si disperava per la scelta di suo marito di restare ancora in paese. E poi le decisioni di Alicia dopo l’arresto di suo padre …I sospetti di Tomas che continua a non credere alle parole di sua madre e si interroga sulla vera identità di suo padre e ancora, i misteri legati alla setta che ha rapito don Filiberto… A La Habana, Tomas e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Iñigo è preoccupato per le telefonate e le tangenti che continua a ricevere; non sa ancora ...