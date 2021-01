Il ricordo dei figli di Pino Daniele scomparso sei anni fa Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono trascorsi già seida quella lunga notte, la notte in cui è morto. E’ così che la ricordano i suoipiù grandi: “una lunga notte”. Ricordano il suono della pioggia che copriva il rumore che c’era. Un dolore che dura da seie che Alex e Cristina confidano li tiene stretti a lui. Un post che idihanno pubblicato sul profilo della FondazioneTrus Onlus. Anche gli altridell’artista hanno ovviamente ricordato il loro papà, sono inati dal legame con Fabiola Sciabbarrasi, Sara, Sofia e Francesco. Non attendono di certo il 4 gennaio per parlare al mondo del loro padre, lo fanno spesso anche sull’altra associazione ...