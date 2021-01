Il primo musical “made in TikTok” ha incassato più di 1 milione di dollari al debutto (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Ratatousical)Il musical ispirato al film Pixar Ratatouille creato grazie a TikTok ha debuttato online nella notte tra l’1 e il 2 gennaio e, con la vendita dei suoi biglietti, ha raccolto oltre 1 milione di dollari. L’intero importo raccolto andrà a beneficio dell’Actors Fund, un fondo creato per sostenere lavoratori e artisti del mondo dell’intrattenimento che a causa della pandemia hanno perso il lavoro. https://twitter.com/ratatousical/status/1345197450458501124 Il debutto a Broadway del musical, andato in diretta a Capodanno, sarà disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma online di TodayTix. Lo spettacolo, visto il successo riscontrato, verrà replicato in diretta sulla stessa piattaforma oggi alle ore 17 del fuso orario della costa orientale (le 23 qui in Italia). ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Ratatousical)Ilispirato al film Pixar Ratatouille creato grazie aha debuttato online nella notte tra l’1 e il 2 gennaio e, con la vendita dei suoi biglietti, ha raccolto oltre 1di. L’intero importo raccolto andrà a beneficio dell’Actors Fund, un fondo creato per sostenere lavoratori e artisti del mondo dell’intrattenimento che a causa della pandemia hanno perso il lavoro. https://twitter.com/ratatousical/status/1345197450458501124 Ila Broadway del, andato in diretta a Capodanno, sarà disponibile ancora per poche ore sulla piattaforma online di TodayTix. Lo spettacolo, visto il successo riscontrato, verrà replicato in diretta sulla stessa piattaforma oggi alle ore 17 del fuso orario della costa orientale (le 23 qui in Italia). ...

Il musical di Ratatouille creato grazie a TikTok ha debuttato a digitalmente Broadway incassando oltre 1 milione di dollari. A breve la replica in diretta streaming.

