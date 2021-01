Il post gara di Cosenza-Empoli: parlano i tecnici (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Occhiuzzi e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni nel post gara di Cosenza-Empoli, gara vinta dai toscani per 0-2. Cosa avrà detto Occhiuzzi? Roberto Occhiuzzi è intervenuto con tono abbastanza polemico nel post gara riguardo ai gol dei toscani, avvenuti in circostanze non molto chiare: “Ci sono due errori arbitrali enormi in occasione dei gol subiti, gli arbitri hanno bisogno del VAR. L’intervento di Tiritiello, sul rigore concesso, è nettamente sulla palla mentre sul secondo gol c’è un fallo evidente su Ba. Gli arbitri fanno il loro lavoro ma hanno bisogno di supporto”.parole che in futuro potrebbero riaccendere il dibattito sull’uso della tecnologia nella serie cadetta. Poi ha analizzato il match e poi ha anche accennato al calciomercato: “La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberto Occhiuzzi e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni neldivinta dai toscani per 0-2. Cosa avrà detto Occhiuzzi? Roberto Occhiuzzi è intervenuto con tono abbastanza polemico nelriguardo ai gol dei toscani, avvenuti in circostanze non molto chiare: “Ci sono due errori arbitrali enormi in occasione dei gol subiti, gli arbitri hanno bisogno del VAR. L’intervento di Tiritiello, sul rigore concesso, è nettamente sulla palla mentre sul secondo gol c’è un fallo evidente su Ba. Gli arbitri fanno il loro lavoro ma hanno bisogno di supporto”.parole che in futuro potrebbero riaccendere il dibattito sull’uso della tecnologia nella serie cadetta. Poi ha analizzato il match e poi ha anche accennato al calciomercato: “La ...

Advertising

news_ferrara : FROSINONE-SPAL – LE INTERVISTE POST GARA DI MISTER MARINO E SERGIO FLOCCARI - cravityitalia : [210104] POST TWITTER CRAVITY_twt WOOBIN 'In gara anche oggi!' #CRAVITY #???? #WOOBIN #?? #cravityitalia - jimmymojito : RT @jimmymojito: ?? Nel 2008, sei guerrieri Masai, corsero la maratona di Londra. Lo fecero per una buona causa, ovvero raccogliere denaro p… - jimmymojito : ?? Nel 2008, sei guerrieri Masai, corsero la maratona di Londra. Lo fecero per una buona causa, ovvero raccogliere d… - PicenoTime : VIDEO Ascoli-Reggina 2-1, la voce di Sottil post gara -

Ultime Notizie dalla rete : post gara AUDIO | Dionisi nel post gara a Cosenza PianetaEmpoli.it Il post gara di Cosenza-Empoli: parlano i tecnici

Scopri e leggi le dichiarazioni di Roberto Occhiuzzi e Alessio Dionisi nel post gara di Cosenza-Empoli, terminata 0-2 per i toscani ...

Salernitana, nessuna dichiarazione post gara dopo la sconfitta col Pordenone

Salernitana, nessuna dichiarazione post gara dopo la sconfitta col Pordenone - I granata imbufaliti per l’arbitraggio del sig. Rapuano ...

Scopri e leggi le dichiarazioni di Roberto Occhiuzzi e Alessio Dionisi nel post gara di Cosenza-Empoli, terminata 0-2 per i toscani ...Salernitana, nessuna dichiarazione post gara dopo la sconfitta col Pordenone - I granata imbufaliti per l’arbitraggio del sig. Rapuano ...