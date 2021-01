Il Pisello rugoso è un ottimo alleato contro il diabete

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Alfie Borromeo Ilpotrebbe aiutare allare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di. È ciò che emerge dallo studio condotto dagli scienziati dell’Imperial College di Londra, del John Innes Centre, del Quadram Institute Bioscience e dell’Università di Glasgow, pubblicato sulla rivista “Nature Food”. A differenza delliscio, quelloconterrebbe maggiori quantità di “amido resistente”, rivelandosi in grado di prevenire i “picchi di zucchero” post pasto. Secondo gli studiosi, questa potrebbe essere una scoperta importante, dal momento che sono proprio i frequenti picchi glicemici ad aumentare il rischio di. Il super, come detto, è ricco di amidi resistenti, che non vengono ...