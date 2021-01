Il pharma italiano c’è. Così Angelini investe nel biotech (Di lunedì 4 gennaio 2021) La farmaceutica italiana c’è e si sente. Il 2021 appena iniziato, l’anno X del pharma globale, si apre con un colpaccio all’Italia, messo a segno da uno degli alfieri di un’industria da 32 miliardi di valore della produzione in Italia: la romana Angelini, fondata ad Ancona 101 anni fa da Francesco Angelini e oggi guidato dalla quarta generazione, rappresentata dal vicepresidente esecutivo Thea Paola Angelini. ROTTA SVIZZERA PER Angelini L’azienda italiana produttrice del celebre Moment e Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale, hanno annunciato un accordo in base al quale Angelini acquisirà Arvelle nell’ambito di una transazione basata ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 gennaio 2021) La farmaceutica italiana c’è e si sente. Il 2021 appena iniziato, l’anno X delglobale, si apre con un colpaccio all’Italia, messo a segno da uno degli alfieri di un’industria da 32 miliardi di valore della produzione in Italia: la romana, fondata ad Ancona 101 anni fa da Francescoe oggi guidato dalla quarta generazione, rappresentata dal vicepresidente esecutivo Thea Paola. ROTTA SVIZZERA PERL’azienda italiana produttrice del celebre Moment e Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con sede in Svizzera, focalizzata sullo sviluppo di trattamenti innovativi destinati a pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale, hanno annunciato un accordo in base al qualeacquisirà Arvelle nell’ambito di una transazione basata ...

(Teleborsa) - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding, acquisirà la società biofarmaceutica con sede in Svizzera Arvelle Therapeutics focalizzata sullo sv ...

Shopping di inizio anno per Angelini Pharma. L'azienda farmaceutica internazionale di proprietà di Angelini Holding ha annunciato di avere acquistato Arvelle Therapeutics, società biofarmaceutica con ...

