Il Pd fa quadrato intorno all'avvocato: «Renzi non avrà il suo scalpo» (Di martedì 5 gennaio 2021) C'è un paletto «insormontabile che il Pd in queste ore frenetiche sta mettendo nella trattativa con Renzi per evitare la crisi di governo: «Se si vuole tenere in piedi questa maggioranza non ci sono alternative a Giuseppe Conte». Tradotto: Matteo si scordi che noi possiamo accettare la proposta di un premier del Pd o del M5S. L'altra condizione posta da Nicola Zingaretti e dai suoi emissari è questa: «Il Pd non è disponibile ad altre maggioranze con pezzi del centrodestra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

