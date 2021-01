Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 gennaio: Salvatore scopre la verità sulla lettera? (Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione della lettera verrà fuori e porterà conseguenze importanti per i protagonisti coinvolti. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda mercoledì 6 gennaio, rivelano che Salvatore troverà in casa la missiva ed inizierà ad avere sospetti su sua madre per cui si recherà da Rosalia per sapere qualcosa. Nel frattempo, Rocco scoprirà che a causare i rumori in magazzino è Irene che dorme lì dopo aver lasciato casa in seguito ad un litigio con il padre. Infine, Armando confesserà a Luciano di avere un sogno nel cassetto mentre il Cattaneo vorrebbe uscire allo scoperto con Clelia. Il Paradiso delle signore, spoiler 6 gennaio: Rocco scopre che Irene è il ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione dellaverrà fuori e porterà conseguenze importanti per i protagonisti coinvolti. LeIlrelative alla puntata in onda mercoledì 6, rivelano chetroverà in casa la missiva ed inizierà ad avere sospetti su sua madre per cui si recherà da Rosalia per sapere qualcosa. Nel frattempo, Rocco scoprirà che a causare i rumori in magazzino è Irene che dorme lì dopo aver lasciato casa in seguito ad un litigio con il padre. Infine, Armando confesserà a Luciano di avere un sogno nel cassetto mentre il Cattaneo vorrebbe uscire allo scoperto con Clelia. Il, spoiler 6: Roccoche Irene è il ...

