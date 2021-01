Il ministero dell’Università istituisce cinque premi in memoria di Giulio Regeni (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Il ministero dell’Università e della Ricerca ha istituito cinque premi annuali intitolati alla memoria di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di ricerca per il suo dottorato. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Il ministero dell’Università e della Ricerca ha istituito cinque premi annuali intitolati alla memoria di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto mentre svolgeva attività di ricerca per il suo dottorato.

