Il Milan punta Zaccagni, c'è l'offerta: le cifre e la strategia rossonera per convincere il Verona (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sul centrocampista in forza al Verona, Mattia Zaccagni, c'è da tempo il concreto interesse del Milan. Leggi su 90min (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sul centrocampista in forza al, Mattia, c'è da tempo il concreto interesse del

Advertising

atmilan1899 : Il #Milan punta #Zaccagni, c'è l'offerta: le cifre e la strategia rossonera per convincere il #Verona - MichelePriore : @93Carmine @Erny1974PE @tackleduro Dimmi chi del cc della Juve gioca nel Milan... Attendo... Poi Ibra è punta ed og… - Domenico1oo777 : @forumJuventus E'ovvio che dice bugie e non ci crede nemmeno lui...sono risposte che DEVE dare ma lo sa che manca u… - infoitsport : Mercato, il Milan punta la rivelazione del campionato: c'è l'offerta - mvb_80 : Qualche numero stagionale su #Leao come punta. In serie A ha giocato 3 partite e mezzo in quel ruolo: 4 gol. In E… -