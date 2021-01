Il matrimonio di Diego Abatantuono dopo 33 anni d’amore ed è bellissima la sua famiglia allargata (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ alla rivista Oggi che Diego Abatantuono ha svelato del suo matrimonio con la storica compagna, Giulia Begnotti. Le loro nozze non erano un segreto da custodire ma l’attore non ne aveva mai parlato ed è solo dopo una domanda del giornalista che ha rivelato che l’unione c’è stata. Immaginiamo l’ironia di Diego Abatantuono con le sue risposte quando ha chiesto scusa al gossip per non avere avvisato nessuno. Non sono noti ovviamente né date né dettagli del matrimonio, che di certo è stato celebrato un gran segreto, chissà quando. La coppia sta insieme da ben 33 anni, Diego e Giulia hanno due figli, Matteo e Marco, ma Abatantuono è anche papà di Marta, nata dal matrimonio con la prima moglie, Rita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) E’ alla rivista Oggi cheha svelato del suocon la storica compagna, Giulia Begnotti. Le loro nozze non erano un segreto da custodire ma l’attore non ne aveva mai parlato ed è solouna domanda del giornalista che ha rivelato che l’unione c’è stata. Immaginiamo l’ironia dicon le sue risposte quando ha chiesto scusa al gossip per non avere avvisato nessuno. Non sono noti ovviamente né date né dettagli del, che di certo è stato celebrato un gran segreto, chissà quando. La coppia sta insieme da ben 33e Giulia hanno due figli, Matteo e Marco, maè anche papà di Marta, nata dalcon la prima moglie, Rita ...

