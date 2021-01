Il matematico: «Riaprire le scuole è un’imprudenza. Il contagio non scende da novembre» (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Repubblica intervista il matematico Giovanni Sebastiani. Lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il tema è quello del possibile rientro a scuola in presenza. «un’imprudenza. Il contagio ha ripreso a salire e comunque da novembre non scende più. Questo nonostante ci siano state restrizioni dal 4 novembre. Potrebbe dipendere dalla variante inglese e la situazione non è sotto controllo. Non a caso, nel Regno Unito si riparte il 18 gennaio». Il vero lockdown, spiega, è iniziato il 24 dicembre. È troppo presto per capirne i risultati. «Inizieremo a capire quali sono risultati ha maturato proprio a ridosso del 7 gennaio. Oggi sappiamo che 7 regioni vedono una crescita dei malati in terapia intensiva e che, ancora il 2 gennaio, i positivi sui testati erano al 39%. Sono numeri ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Repubblica intervista ilGiovanni Sebastiani. Lavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il tema è quello del possibile rientro a scuola in presenza. «. Ilha ripreso a salire e comunque danonpiù. Questo nonostante ci siano state restrizioni dal 4. Potrebbe dipendere dalla variante inglese e la situazione non è sotto controllo. Non a caso, nel Regno Unito si riparte il 18 gennaio». Il vero lockdown, spiega, è iniziato il 24 dicembre. È troppo presto per capirne i risultati. «Inizieremo a capire quali sono risultati ha maturato proprio a ridosso del 7 gennaio. Oggi sappiamo che 7 regioni vedono una crescita dei malati in terapia intensiva e che, ancora il 2 gennaio, i positivi sui testati erano al 39%. Sono numeri ...

